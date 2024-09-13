Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область достигнуто огромной ценой. Об этом сообщила группа украинских военных в интервью каналу CNN. Вечерняя Москва

«У нас много убитых человек и много уничтоженной техники», — цитирует CNN слова одного из украинских военных. По словам собеседников телеканала, некоторые военнослужащие «усомнились» в решении Киева начать операцию в Курской области в то время, как ВСУ сталкиваются с проблемами на других направлениях. RT на русском

Ранее американская газета Politico опубликовала интервью депутата Верховной Рады Николая Княжицкого, где он объяснил цель атаки на Курскую область. «Курский рейд преследовал чисто политические цели, а не военные. Конечно, операция "Курск" подняла нам настроение. Но у нас есть много проблем, которые остаются без внимания», — рассказал парламентарий. Lenta.ru