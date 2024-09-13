В Болгарии призвали прекратить оказывать военную помощь Украине

Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал остановить военную помощь Украине, чтобы не разрушить болгарскую армию. Трансляция заседания, на котором выступил Костадинов, велась на официальном сайте Народного собрания.

"Нет международного форума, на котором бы Болгария не брала обязательств предоставить очередное дарение в имя Украины, они уже обошлись болгарскому бюджету в миллиарды, но продолжают нарастать, что может поставить под угрозу болгарские вооруженные силы и болгарскую государственность", - подчеркнул Костадинов.

Политик указал, что "вооруженные силы страны оказались в ситуации, когда не могут выполнять конституционные обязанности - защищать территориальную целостность и независимость государства". А со складов Минобороны продолжают передаваться Украине "якобы дефектные ракеты С-200 и С-300, зенитные установки, минометы, самоходные артиллерийские системы и другое вооружение, которое необходимо Болгарии".

"Украинские комиссии изучают болгарские базы и подразделения, осматривая танки и бронированную технику как на сезонной распродаже, уверенные, что, не платя ничего, получат все, что захотят, потому что это гарантировали их и наши господа - американцы", - отметил Костадинов.

Лидер партии "Возрождение" призвал прекратить эксперимент с оказанием военной помощи Украине в ущерб национальным интересам.

Ранее в интервью Болгарскому национальному телевидению министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов утверждал, что "Украине передаются лишние запасы".