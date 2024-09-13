Лукашенко: Белоруссия и Иран оказались в одной лодке

Белоруссия и Иран «оказались в одной лодке» из-за оказываемого внешнего давления и санкций, с которыми обе страны справляются, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

©

Об этом Лукашенко сказал на встрече в Минске с секретарём иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом.

«Ваш визит ещё важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это всё идёт, мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом», — цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский президент подчеркнул, что идёт информационное противоборство, и Белоруссию и Иран «пытаются оболгать» в СМИ.

В ходе встречи Лукашенко также передал приглашение президенту Ирана Масуду Пезешкиану посетить с визитом Белоруссию.

В октябре Лукашенко рассказал, что Белоруссии интересен опыт Ирана по противостоянию санкциям.