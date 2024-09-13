МИД Китая ответил Зеленскому на критику плана по решению украинского конфликта

Китай продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя критику Владимиром Зеленским бразильско-китайского плана по решению конфликта. Газета.Ru

По словам китайского дипломата, Пекин сохраняет с Киевом контакты по соответствующим вопросам, в том числе по консенсусу КНР и Бразилии из шести пунктов, который поддерживают уже более 110 стран. Она напомнила, что указанная инициатива нацелена на деэскалацию конфликта и предотвращение риска его расширения, на прекращение огня, защиту глобальных цепочек поставок, на увеличение гуманитарной помощи и недопущение применения ядерного оружия. ТАСС

До этого Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Российская газета