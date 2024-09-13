Евродепутат призвал Блинкена «проваливать» из Польши

Польский евродепутат Гжегож Браун призвал госсекретаря США Энтони Блинкена «проваливать» из Польши. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Напомним, что Блинкен прибыл в Варшаву 12 сентября вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. До этого они посетили Киев. Посольство США в Польше заявляло, что визит госсекретаря подтверждает «тесное и прочное партнерство» между польскими и американскими властями, а также «общую приверженность поддержке Украины».

Браун устроил в Европарламенте импровизированную пресс-конференцию, в ходе которой призвал Блинкена «идти домой как можно скорее».

«Проваливай! Мы не хотим, чтобы вы были здесь. Мы не хотим, чтобы польские люди платили и умирали за ваши войны», — заявил депутат ЕП от Польши.

Ранее польская партия «Конфедерация», лидером которой является Браун, представила пять политических приоритетов. Они считают, что Варшаве следует предпринять ряд шагов против украинизации страны, в том числе приостановить действие постоянного вида на жительство для украинцев и выдачу им польского гражданства.