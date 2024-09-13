Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе которой стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, задумалась об исключении его кандидатуры на национальных выборах в 2025 году из-за роста непопулярности политика. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Lenta.ru

Заменить Шольца предлагают более популярными политиками. Среди них в СДПГ отмечают премьера федеральной земли Саар Анке Релингера и главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. News.ru

Социал-демократы задумались о таком решении, когда с выборов в США снялся нынешний американский лидер Джо Байден. «Может ли это стать для нас прецедентом», — цитирует газета одного из депутатов. Ura.Ru