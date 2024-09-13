Индия заявила об увольнении участвовавших в СВО граждан страны

На данный момент из ВС России уволены 45 граждан Индии, еще 50 человек дожидаются официального решения властей, сообщили NDTV представители МИД Индии. News.ru

Договоренность об демобилизации индийцев из зоны специальной военной операции (СВО) была достигнута в ходе визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Москву в июле этого года. Президент России Владимир Путин тогда пообещал уволить граждан Индии с военной службы и содействовать их возвращению на родину. К моменту обсуждения этого вопроса на межгосударственном уровне военную службу в Вооруженных силах России проходили от 35 до 50 граждан Индии. По версии Нью-Дели, индийцев «завлекли в армию обманом и обещаниями высокооплачиваемой работы» на российской территории. Lenta.ru

Ранее отрудники Центрального бюро расследований (CBI) в Индии задержали четырех человек, вербовавших людей на службу в зоне спецоперации на Украине. Вербовщики обещали «прибыльную работу за рубежом». Ura.Ru