Китай потребовал от США не навязывать «лечение собственных болезней»

США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и перестать навязывать «лекарства для лечения собственных болезней». Об этом заявил посол КНР в США Се Фэн, передает South China Morning Post. Российская газета

На мероприятии по случаю 45-летия нормализации отношений между странами дипломат указал, что тайваньский вопрос стал наиболее острым в отношениях двух государств. Кроме того, США проводят ошибочную внешнюю политику, занимаясь политизацией отношений, чрезмерным усилением национальной безопасности и разыгрыванием «китайской карты» во внутриполитической борьбе, считает посол. Се Фен призвал Вашингтон не «навязывать другим рецептов лечения собственной болезни». «Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации — лучший путь вперед <...>. Конфликт между Китаем и США был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира», — подчеркнул он. Газета.Ru

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником стабильности в мире. RT на русском