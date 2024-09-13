Индия заявила об увольнении участвовавших в СВО граждан страны

На данный момент из ВС России уволены 45 граждан Индии, еще 50 человек дожидаются официального решения властей, сообщили NDTV представители МИД Индии. Отмечается, что Нью-Дели продолжит добиваться увольнения всех граждан страны, участвовавших в СВО.

Как сообщил телеканал, договоренность об демобилизации индийцев из зоны специальной военной операции была достигнута в ходе визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Москву в июле этого года. Президент России Владимир Путин тогда пообещал уволить граждан Индии с военной службы и содействовать их возвращению на родину.

Ранее отрудники Центрального бюро расследований (CBI) в Индии задержали четырех человек, вербовавших людей на службу в зоне спецоперации на Украине. Вербовщики обещали «прибыльную работу за рубежом».

По версии следствия, граждан Индии заманивали «на высокооплачиваемую работу в России» через соцсети и местных агентов. Согласившихся обучали военному делу и отправляли в зону конфликта против их желания.