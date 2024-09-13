СМИ прокомментировали переговоры Байдена и Стармера по ударам по России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе переговоров в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом собирается согласовать разрешение на нанесение ударов Украиной вглубь территории России. Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Главы США и Британии 13 сентября обсудят разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такое решение на Западе примут, если будут уверены, что это поможет Украине «приблизить те цели, к которым она стремится». СМИ писали, что со стороны США речь идет о ракетах ATACMS, а со стороны Британии - о Storm Shadow.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин предупредил, что удары таким оружием по России будут означать, что НАТО напрямую участвует в конфликте. По его словам, ВСУ не способны наносить такие удары сами, так как у Киева нет своих спутников. По мнению Путина, если решение примут, это «изменит саму суть, природу конфликта». Россия «будет принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться», подчеркнул глава государства.

The New York Times отмечает со ссылкой на свои осведомленные источники, что Британия уже дала понять США, что она готова разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

«Но она хочет получить явное разрешение от Байдена, чтобы продемонстрировать скоординированную позицию с Соединенными Штатами и Францией, которая производит похожие ракеты», - отмечается в статье.

По данным журналистов, Байден готов одобрить использование Украиной западных ракет большей дальности в России, но только в том случае, «если она не будет использовать оружие, предоставленное США». При этом, если подобное решение будет принято, оно может стать последним наращиванием военной поддержки Украины за президентский срок Байдена.

В свою очередь газета Guardian обратила внимание на то, что премьер-министр Великобритании при общении с журналистами отказался комментировать перспективы использования Украиной Storm Shadow. Отметив, однако, что хочет убедиться, что «все принятые решения находятся в стратегическом контексте», и обсудить ситуацию с президентом США.

«В ближайшие несколько недель и месяцев, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, вероятны действительно важные события, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений», - заявил премьер-министр.

Поскольку по итогам переговоров между лидерами двух стран не запланировано пресс-конференции, объявление об использовании Storm Shadow на территории России произойдет только в случае, если удар этими ракетами будет нанесен, так как «воздействие будет слишком заметным, чтобы его можно было скрыть», констатировали журналисты.

При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон и Вашингтон должны дать Киеву оружие, необходимое для победы, так как сейчас нужно «помешать России получить преимущество зимой».

The Telegraph также ожидает, что президент США в ближайшие дни разрешит Украине использовать на территории России ракеты большой дальности британского производства, «несмотря на опасения Пентагона, что этот шаг приведет к эскалации».

Но источники в оборонных ведомствах заявили изданию, что у Украины осталось сравнительно мало ракет Storm Shadow «после того, как многие из них были использованы в войне с Россией в Крыму».