Премьер Британии заявил о решении Запада по ударам ВСУ вглубь России

Британский премьер Кир Стармер заявил, что США и Британия по итогам переговоров в пятницу не планируют разрешать удары по России своим оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала ITV.

В пятницу, 13 сентября, Стармер и президент США Джо Байден проведут переговоры в Вашингтоне. Сообщалось, что они обсудят разрешения на удары ВСУ западным оружием по территории РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такие решения на Западе примут, если будут уверены, что это поможет Украине «приблизить те цели, к которым она стремится».

СМИ писали, что со стороны США речь идет о ракетах ATACMS, а со стороны Британии - о Storm Shadow. Сообщалось, что Лондон уже согласовал разрешение на удары своими ракетами, но решил об этом официально не объявлять.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки таким оружием по России будут означать прямое участие НАТО в конфликте. Он подчеркивал, что не имеющая собственных спутников Украина не способна организовать удары высокоточным оружием. Путин предупредил, что Россия примет в ответ «соответствующие решения».

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Как отмечает ITV, позже Стармер побеседовал с журналистами в самолете по пути в Вашингтон и «дал понять», что 13 сентября не будет дано разрешений на удары западными ракетами по российским авиационным и ракетным базам.