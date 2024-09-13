На Украине зафиксировали самый высокий уровень смертности в мире

Украина заняла первое место в рейтинге по уровню смертности в мире, следует из доклада Центрального разведывательно управления.

По его данным, смертность на Украине составляет 18,6 на тыс. человек. Второе место в этом рейтинге занимает Литва с уровнем смертности 15,2 на тыс. человек. На последнем месте находится Катар, с показателями 1,4 на тыс. человек. Всего в списке представлены 229 стран.

Ранее ресурс "Опендатабот", специализирующийся на мониторинге государственных реестров Украины, информировал, что трое умерших приходятся в настоящее время на одного новорожденного на Украине. По данным украинских СМИ, рождаемость в стране достигла исторического минимума. По оценкам демографов, коэффициент рождаемости в настоящее время не превышает 0,8-0,9 при норме естественного воспроизводства 2,1-2,2.

Зеленский анонсировал новый план по Украине

Население Украины неуклонно сокращается с 1990-х годов. По разным оценкам, в стране в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживало около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. В этой ситуации демографы считают острой необходимостью "мощную иммиграцию", в том числе возвращение выехавших за рубеж украинцев, число которых вместе с трудовыми мигрантами достигает 9 млн.