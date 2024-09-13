В Литве назвали стратегический приоритет страны

Стратегическим приоритетом Литвы должна стать победа Украины в конфликте с Россией. Такое мнение озвучил глава МИД прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис на встрече с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом, передает издание Delfi.

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«Победа Украины должна стать стратегическим приоритетом для всех нас», — заявил министр иностранных дел Литвы.

Ландсбергис добавил, что Вильнюс может чувствовать себя в безопасности благодаря обещанию Вашингтона разместить в Литве военные силы США.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что Вильнюс планирует закупить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности для украинских систем противовоздушной обороны. Он отмечал, что прибалтийская республика может передать Киеву ЗРК в течение нескольких недель.