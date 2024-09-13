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Посол КНР Се Фэн призвал США не навязывать "лечение собственных болезней"

Посол Китая в США Се Фэн указал на ошибочность политики Соединенных Штатов в отношении Пекина по ряду вопросов и потребовал не считать конфронтацию между государствами борьбой «демократии против авторитаризма». Посол также призвал Вашингтон не навязывать другим лечение собственных болезней, передает South China Morning Post.

Китай призвал США не навязывать другим «лечение собственных болезней»
© Газета.Ru

На мероприятии по случаю 45-летия нормализации отношений между странами дипломат указал, что тайваньский вопрос стал наиболее острым в отношениях двух государств. Кроме того, США проводят ошибочную внешнюю политику, занимаясь политизацией отношений, чрезмерным усилением национальной безопасности и разыгрыванием «китайской карты» во внутриполитической борьбе, считает посол. Се Фен призвал Вашингтон не «навязывать другим рецептов лечения собственной болезни».

«Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации — лучший путь вперед <...>. Конфликт между Китаем и США был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира», — подчеркнул он.

До этого помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Вашингтон и Пекин могут повысить шансы на стабильность в отношениях, но риски того, что что-то пойдет не так, остаются.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником стабильности в мире.

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