Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился своей должности в ходе недавних перестановок в правительстве, потому что "раздражал" главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на украинские источники.

По их мнению, недавние перестановки в правительстве Украины не представляют собой существенных изменений, а лишь "перестановку кресел", хотя потребность в новых лицах на руководящих позициях назрела. Единственными исключениями собеседники издания называют отставку Кулебы и увольнение председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. По их словам, освобождение от должности Кулебы было вызвано тем, что тот "раздражал влиятельного главу офиса [президента Владимира] Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством [иностранных дел]".

Как пишет издание, перестановки в правительстве не развеяли обеспокоенности относительно "высоко персонифицированного и, по мнению некоторых, самовластного стиля правления" Зеленского. Отставка Кулебы в этом контексте рассматривается как "очередной пример того, как клика Зеленского изгоняет чужака, который готов задать вопросы и бросать вызов". На Западе "восхищались" Кулебой, как и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, их уход "вызвал некоторое беспокойство", но не все на Западе были готовы озвучить эти опасения публично, пишет издание.

Украинские СМИ раскрыли отношение Кулебы к своей отставке

Увольнение Кудрицкого на Западе вызвало обеспокоенность относительно сохранения независимости "Укрэнерго" от правительства. В комментарии Politico Кудрицкий не стал прямо обвинять власти Украины в попытках установить контроль над компанией, но отметил, что правительство действительно уже давно хотело сделать это и что его увольнение не связано с его личностью.

"Все объясняется централизацией власти, и я могу сказать вам, что если бы мы ["Укрэнерго"] не были бы независимы в последние два года, то мы не смогли бы поддерживать систему в рабочем состоянии", - заявил он.

5 сентября Верховная Рада утвердила девять новых министров. Андрей Сибига, в прошлом работавший в офисе президента Украины, стал главой МИД вместо Дмитрия Кулебы. Кудрицкий был уволен 2 сентября, 3 сентября глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член совета Педер Андреасон покинули свои посты, назвав увольнение Кудрицкого политически мотивированным.