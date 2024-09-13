Франция вынуждает брата Дурова приехать в Париж

Власти Франции вынуждают брата Павла Дурова Николая и вице-президента Telegram Илью Перекопского приехать в Париж. Как сообщает Telegram-канал Shot, их сотрудничество с французским следствием может ускорить разрешение ситуации с основателем мессенджера.

Как рассказал человек из близкого окружения Павла, содействие правоохранительным органам со стороны предпринимателя, на которое он согласился на днях, может привести к смягчению судебного контроля. Это означает, что Дуров сможет отмечаться в полиции раз в неделю вместо двух и выезжать в другие страны ЕС.

Само расследование может занять по меньшей мере год. Ускорить процесс можно лишь одним способом: если другие фигуранты дела приедут в Париж и дадут свои показания. Однако неизвестно, захотят ли Николай Дуров и Илья Перекопский рисковать своей свободой ради помощи Павлу.

Медведев о задержании Дурова: «он просчитался»

Напомним, что Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии. Накануне СМИ сообщили, что Telegram после задержания Дурова стал отвечать на юридические запросы Франции.