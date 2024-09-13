Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоена ли администрация Вашингтона словами президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Об этом стало известно в пятницу, 13 августа.

— Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов, — заявила Жан-Пьер.

По ее словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден прорабатывает вопрос снятия запрета на удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России. Американские политики делают все, чтобы власти Киева могли защитить свою страну, пишет ТАСС.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Если Украине разрешат наносить удары дальнобойным оружием по РФ, то это изменит смысл конфликта и будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. Об этом 12 сентября высказался президент РФ Владимир Путин.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 13 сентября, обсудят разрешение для ВСУ, касающееся ударов по территории России западным дальнобойным оружием.