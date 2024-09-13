В Белоруссии оценили обоснование укрепления войск НАТО

НАТО укрепляет восточную границу альянса под немыслимым предлогом. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщение опубликовано на сайте министерства обороны республики.

Хренин выступил с заявлением в ходе Сяншаньского форума по безопасности. Он заявил, что страны НАТО повышают военные расходы под немыслимым предлогом агрессии со стороны России и Белоруссии.

«Ярким примером является повышение отчислений на закупки современных наступательных вооружений и развитие их деструктивного потенциала», — подчеркнул глава белорусского МО.

Министр отметил, что правительства государств-членов НАТО с гордостью докладывают о росте расходов на военные нужды.

Ранее госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о провокациях на границе со стороны ряда стран. По словам Вольфовича, один из последних наиболее резонансных примеров стал залет на территорию Белоруссии украинских беспилотников.