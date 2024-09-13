Пока вы спали: тревога Запада из-за заявления Путина и обещание Трампа

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© РИА Новости / Михаил Климентьев

Байден и Стармер обсудят снятие запрета на удары ВСУ по России

Американский лидер Джо Байден 13 сентября проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает РИА Новости.

Стороны примут решение о возможности снять действующий запрет на удары Вооруженных сил Украины западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

Киев окажется центральным пунктом в повестке встречи.

Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп публично подверг критике американского лидера Джо Байдена за его отказ поддерживать контакты с главой России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Политик считает, что это является необходимым для урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Он не разговаривал с Путиным уже много лет. Став президентом, я улажу этот вопрос», — заявил Трамп.

Ранее его соратник Джей Ди Вэнс рассказал, что план Трампа по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киеву не будет дано членство в НАТО.

Большой театр впервые за свою историю выступит в Таиланде

Балетная труппа Большого театра с 13 по 15 сентября выступит в Таиланде, сообщает РИА Новости.

Будет представлен шедевр балетной классики «Лебединое озеро» Чайковского. Гастроли пройдут в рамках Международного фестиваля танца и музыки, одного из крупнейших и самых почитаемых в Юго-Восточной Азии.

Выступление Большого балета включено в программу празднования 72-летней годовщины короля Таиланда Рамы Х.

В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России

Сенатор-республиканец от американского штата Монтана Стив Дэйнс внес на рассмотрение проект закона о введении запрета на импорт критически важных российских минералов, сообщает РИА Новости.

Инициатива предполагает отказ от меди, никеля, палладия, платины, родия, рутения до тех пор, пока Москва не прекратит боевые действия на территории Украины.

Как считает парламентарий, «нет ни малейшей причины, по которой США должны продолжать закупку полезных ископаемых, которые могут добыть на своей территории».

В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО

Западные страны идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Украине удары вглубь территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте с Москвой.

По его мнению, лидеры западных государств не понимают, что своими решениями они приближают мир к новому этапу военных действий, который может принести еще большие риски эскалации.