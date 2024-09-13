ФСБ получено подтверждение координации Лондоном эскалации обстановки в мире

ФСБ заявила о получении документальных материалов, свидетельствующих о координации Великобританией эскалации международной военно-политической обстановки, а координатором подрывной политики на российском направлении является Директорат Восточной Европы МИД Великобритании, преобразованный в спецслужбу для нанесения стратегического поражения России. Об этом говорится в заявлении, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки, - заявили в ЦОС ФСБ. - Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР), является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения".

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"Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации", - подчеркнули в ФСБ.

"В связи с этим на основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы", - отметили в ЦОС.