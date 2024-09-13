В США предупредили об опасности прямого участия в конфликте с Россией

Западные страны идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Украине удары вглубь территории России. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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Он прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте с Москвой.

Стармер не ответил на вопрос об ударах по России ракетами

«Мы в буквальном смысле играем с огнем, делая такие шаги», — предупредил он. По мнению эксперта, лидеры западных стран своими решениями приближают мир к новому витку военного конфликта с риском эскалации.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России.