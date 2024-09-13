Министр обороны Китая рассказал, чем закончится конфликт на Украине

Продвижение идеи политического урегулирования через переговоры — это единственный путь к разрешению палестино-израильского и украинского конфликтов, заявил на Сяньшаньском форуме министр обороны Китая Дун Цзюнь. Его цитирует РИА Новости.

«Конечная точка любого конфликта — это мирное решение, и чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», — сказал глава минобороны КНР.

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Цзюнь отметил, что сейчас многие государства стараются содействовать инициативам по прекращению конфликтов и поддержанию мира, и заявил, что пока это происходит, всегда будет сохраняться шанс перейти к мирному решению.

12 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, на которой представитель Китая в очередной раз подчеркнул, что его страна выступает за политическое урегулирование украинского кризиса. В свою очередь российский лидер подтвердил, что РФ всегда была открыта для мирных переговоров.

В тот же день вышло интервью украинского лидера Владимира Зеленского бразильской газете Metropoles, в котором он назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент Тайваня предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток.