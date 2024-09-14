Коломойского лишили гражданства Кипра

Кабмин Кипра 4 сентября лишил украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), российского предпринимателя Максима Захарченко, египтянина Мохаммеда Салема и членов их семей гражданства островного государства. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

Все восемь фигуранты списка были обладателями так называемых золотых паспортов в рамках ранее действовавшей программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Решение об аннулировании их паспортов последовало после того, как следователи обнаружили несоответствия в персональных данных.

По утверждению издания, в решении кабмина отмечается, что еще до рассмотрения кандидатуры Коломойского на получение гражданства было очевидно, что проситель, который на тот момент занимал вторую строчку в ряду самых богатых людей Украины, являлся "подозрительной личностью" и что его натурализация создала серьезный дополнительный риск для репутации Кипра. Однако паспорт был изъят у Коломойского прежде всего по той причине, что украинский олигарх не сообщил в своем заявлении, что ему еще в 2008 году грозили уголовные обвинения в уклонении от уплаты налогов в России, в то время как кипрское гражданство он получил в 2010 году.

В отношении Захарченко "Филелефтерос" сообщает, что он лишился кипрского паспорта из-за того, что столкнулся в США с обвинениями в финансовых нарушениях. Издание утверждает, что активы россиянина были заморожены, а суд штата Нью-Джерси оштрафовал его в 2019 году по гражданскому делу на сумму более чем в $32 млн.

Паспорт Салема был аннулирован на том основании, что задекларированная им квартира в Лимасоле стоимостью в 2 млн евро, которая и была основанием для натурализации, на самом деле стоила в два с лишним раза меньше, поскольку продавец впоследствии вернул более 1 млн евро на счета египтянина в Великобритании.

4 сентября официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис сообщил, что кабмин острова лишил гражданства восьмерых владельцев золотых паспортов. Однако имена последних не назывались.

Программа предоставления золотых паспортов

Схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции действовала на острове до 31 октября 2020 года в течение более чем 10 лет. За это время обладателями золотых паспортов Кипра стали порядка 7 тыс. человек.

Назначенная правительством следственная комиссия под председательством экс-главы Верховного суда Мирона Николатоса установила, что данная схема функционировала без необходимого надзорного механизма и без системы сдержек и противовесов, что привело к тому, что в более чем 52% случаев обладателями кипрского гражданства становились лица, которые не имели для этого достаточных оснований.