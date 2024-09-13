Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско из-за закона о гендере

Штаб-квартира компании X, принадлежащей Илону Маску, покидает Сан-Франциско и переезжает в Техас в пятницу, 13 сентября, из-за разногласий с местными властями. Издание Fortune написало, что некоторым работникам было сказано, что они обязаны переехать в другой штат, или в противном случае им предложат уволиться.

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В конце августа сотрудники получили уведомление о закрытии офиса через две недели. Им предложили возможность перевода в другие офисы компании в Техасе.

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Маск объявил о намерении закрыть главный офис в Сан-Франциско и перенести штаб-квартиру в Остин в июле. Он объяснил свое решение принятием губернатором закона, касающегося полномочий образовательных учреждений по вопросам гендерного самоопределения детей, и отметил, что такая политика может привести к оттоку семей из штата.

Социальная сеть Twitter, переименованная Маском в X после его приобретения в 2022 году, была основана в Сан-Франциско в 2006 году. В 2012 году компания переехала в большое здание в стиле арт-деко в центре города, арендуя площади от 43 до 65 тысяч квадратных метров. В июле местные СМИ сообщили, что компания ищет субарендаторов для части своих помещений. На риелторских сайтах уже можно найти объявления о субаренде офисов в здании X.

Пока нет информации о времени или месте открытия нового офиса X. Одновременно Маск также заявил о переносе своей космической компании SpaceX из Калифорнии. Ожидается, что штаб-квартира SpaceX также будет переведена в Техас, где у компании уже есть производственные и исследовательские мощности, а также стартовая площадка Starbase. Именно там на побережье Мексиканского залива проходят испытания космического корабля Starship.

Губернатор штата Техас, республиканец Грег Эбботт выразил поддержку бизнесу и его полному переезду в штат.

Ранее Маск назвал правительство Австралии «фашистским».