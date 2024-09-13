Маск назвал правительство Австралии «фашистским»

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал правительство Австралии из-за планов ввести штрафы для онлайн-платформ. Свое мнение основатель SpaceX выразил в социальной сети X.

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Власти Австралии планируют ввести штрафы за неспособность предотвратить распространение дезинформации в интернете. В случае выявления нарушений онлайн-платформам грозит санкция в размере до 5% от их годового оборота.

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Миллиардер ответил на подобные планы одним словом.

«Фашисты», — написал владелец X.

Член палаты представителей Австралии Билл Шортен, комментируя высказывание Маска, заявил в эфире «Девятого канала», что предприниматель «непоследователен в вопросе свободы слова». Он отметил, что основатель SpaceX придерживается своей позиции только тогда, когда это отвечает его коммерческим интересам.

До этого Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ после выпуска статьи, в которой журналисты критикуют отрывок про климат из его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По словам предпринимателя, «ноготь его мизинца знает о климатических проблемах больше, чем авторы издания».

Ранее Маск оценил дебаты Харрис и Трампа.