Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

Бизнесмен из США Илон Маск ответил в соцсети X на слова российского президента Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

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Миллиардер выразил беспокойство по поводу происходящего. Так Маск отреагировал на выложенное пользователем Х видеофрагмент интервью лидера РФ, в котором он заявил об участии НАТО в конфликте. Пользователь написал, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут Третью мировую войну» в эти выходные и санкционируют атаки вглубь российской территории.

Путин: прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск.

На пост бизнесмена в свою очередь отреагировал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком, который согласился с заявлением Маска.

Ранее Путин заявил, что страны Североатлантического альянса не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом дальнобойных вооружений Запада, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, отметил президент.