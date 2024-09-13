В Британии не ответили на вопрос об ударах по России ракетами

Глава правительства Великобритании Кир Стармер не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он использование Киевом британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, сообщает РИА Новости.

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«По поводу визита в Вашингтон, я отправлюсь туда сегодня днём для проведения завтра встреч с президентом [США Джо Байденом]. Это стратегические встречи для обсуждения Украины и Ближнего Востока. Это будет на уровне стратегических обсуждений», — сказал британский премьер.

Стармер в ответ Путину заявил, Британия не ищет конфликта с Россией

При этом он уклонился от ответа на вопрос об ударах по России.

Ранее издание Guardian со ссылкой на источники в Лондоне сообщила, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ уже принято.