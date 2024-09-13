КНДР обвинила США в затягивании конфликта на Украине
Начальник отдела по внешней политике МИД КНДР заявил, что США своими действиями затягивают конфликт на Украине и дестабилизируют ситуацию в Европе. Слова дипломата приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
Поводом для заявления стали утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена, который "опорочил сотрудничество между РФ и суверенными государствами", назвав его угрозой Европе.
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"Госсекретарь США пытается обмануть международное сообщество, путая правду и ложь, но ни в коем случае не сможет скрыть и отрицать тот факт, что именно США являются источником возникновения и затягивания ситуации на Украине и нестабильности ситуации в Европе", - говорится в заявлении дипломата.
МИД КНДР выразил сожаление в связи с тем, что Блинкен "извратил сущность ситуации на Украине, оклеветал и оскорбил независимые суверенные государства". По словам дипломата, США демонстрируют свое "гнусное нутро, пытаясь раздуть "кризис безопасности" в европейских странах и возложить на третью сторону ответственность за текущую ситуацию на Украине, сплотив тем самым своих сателлитов на антироссийском фронте".
В Пхеньяне указали, что США игнорировали законные интересы безопасности России и ее право на обеспечение территориальной целостности, спровоцировав расширение НАТО на восток и тем самым обострив ситуацию на Украине. По мнению дипломата, в Вашингтоне хотят поддерживать конфликт на Украине вечно и "с единственным намерением нанести России стратегическое поражение систематически поставляют Киеву смертоносное вооружение".
"Ситуация на Украине отнюдь не послужит возможностью восстановить ослабленный статус США, а российский народ обязательно с триумфом достигнет своей справедливой цели. Мы будем и впредь поддерживать справедливое дело российского народа, ставшего на защиту суверенитета и строительство справедливого многополярного мира, в его борьбе с империалистической гегемонией и произволом", - заключили в МИД КНДР.