Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил на слова президента России Владимира Путина о войне НАТО и России в случае поставок дальнобойного оружия Украине. Об этом пишет The Guardian.

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«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — сказал он.

Британский премьер также добавил, что в ближайшее время на Украине и на Ближнем Востоке «вероятны действительно важные события, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений».

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12 сентября Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Он также заявил, что прямое участие Запада меняет суть конфликта на Украине, поэтому Россия будет готова к ответным мерам.

Ранее Путин навестил героя СВО, который вызвал огонь на себя в Курской области.