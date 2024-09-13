В США рассказали про предупреждение Харрис Зеленскому до начала СВО

Вице-президент США Камала Харрис предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о начале специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года за несколько дней до ее начала. Об этом Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

© lenta.ru

Разговор прошел на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Зеленского уже несколько раз предупреждали об этом, но он все еще сомневался.

Харрис призналась, что передала Зеленскому разведданные перед началом СВО

«Вы ошибаетесь, — прямо сказала ему Харрис. — Они войдут», — говорится в материале.

Вице-президент пыталась узнать у главы Украины, есть ли у него планы защиты Киева и выхода из города в случае необходимости.

Игнатиус также рассказал про степень вовлеченность Харрис по вопросу конфликта на Украине. Она всегда задает много вопросов и требует много информации. Автор статьи называет ее «более жесткой, чем большинство людей думают».

«Ее подход — семь раз отмерь, один отрежь. Но она не боится стрелять», — говорится в публикации.

Ранее Харрис рассказала, что встречалась с Зеленским за несколько дней до начала СВО и передала ему разведданные для защиты государства.