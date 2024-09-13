НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

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Путин: прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть

Ульянов процитировал слова Путина о том, что Россия может «принимать соответствующие решения», если НАТО будет использовать оружие большей дальности против Москвы с Украины. Он также рекомендовал альянсу прислушаться к заявлению российского президента.