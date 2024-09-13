США отказались комментировать слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не сказала, обеспокоена ли вашингтонская администрация словами президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

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"Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов", - ответила она на регулярном брифинге для журналистов на вопрос о том, обеспокоены ли США словами главы российского государства.

Жан-Пьер в очередной раз выступила с утверждением, что российская сторона может прекратить украинский конфликт в любой момент.

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Жан-Пьер также попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что вашингтонская администрация прорабатывает вопрос о возможности отмены ограничений на удары американскими вооружениями вглубь России.

"Мы стремимся к тому, чтобы у Украины было все, в чем она нуждается для самозащиты", - заверила представитель Белого дома.

Практически этими же словами Жан-Пьер ответила на просьбу прокомментировать освобождение российскими военными населенных пунктов в Курской области.

"Мы будем делать все, что можем, чтобы у Украины было то, что ей нужно для защиты", - сказала она.

Ранее президент РФ заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ.