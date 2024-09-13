Германия и Япония в 1939 году пытались за счет друг друга начать войну с СССР

ФСБ к 85-летию завершения боев на Халкин-Голе (15 сентября 1939 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между СССР, Монголией и Японией) впервые опубликовала архивный документ, свидетельствующий о том, что Япония и Германия пытались в 1939 году за счет друг друга начать войну против СССР.

В материале представлены показания взятого в плен под Сталинградом офицера отдела "Иностранные армии Востока" Верховного командования сухопутных сил Германии Фридриха Шильдкнехта о поездке офицеров вермахта в Токио в мае 1939 года для выяснения готовности Японии к войне с СССР. Офицеры Германии были направлены в Токио спустя сутки после первого боя японцев с монгольскими пограничниками.

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По словам Шильдкнехта, его снабдили огромным массивом разведданных о Красной Армии - карта с дислокацией соединений и военных округов, обзор германского генштаба о советских дивизиях и бригадах, справка о структуре штабов в военное время, вооружения, обмундирования и снаряжения советских военных, справочный материал о военной подготовке Красной армии с описанием всех известных военных училищ, академий и курсов подготовки офицеров, новый боевой устав Красной армии 1938 года. Кроме того он вез справку о советских парашютных и авиадесантных войсках, докладную о происходивших в 1938 году маневрах и учениях Красной армии и карту железнодорожной сети СССР, составленную германским генштабом. На встрече в японском генштабе сверили разведданные, причем переговоры велись на русском языке.

Разница позиций

Согласно показаниям Шильдкнехта, после возвращения из командировки уже в Берлине он узнал от своего начальника полковника Кинцеля о том, что японский генштаб дал согласие на вооруженный конфликт с Советским Союзом. Шильдкнехт привел и слова германского посла в Японии генерала Отта: "Аппетит у японцев к советскому Дальнему Востоку безусловно большой, но они боятся таскать одни каштаны из огня".

Майор русского отдела японского генштаба Коотани в беседе с немцами заявил, что в японском генштабе имеются две группы. К первой относятся сторонники узкого разрешения вопроса, которые считают необходимым занять Владивосток и небольшую часть береговой полосы, чтобы ликвидировать угрозу Японии со стороны города и русское влияние на тихоокеанском побережье. Но большинство генштаба Японии считали необходимым захватить всю восточную часть Сибири, ударив в направлении Байкала. Япония была готова выставить против Советского Союза 20-22 дивизии. Но японский генштаб ставил условие одновременного нападения с востока японской армии и немецкой с запада. Германский штаб хотел, чтобы первыми начали японцы на Дальнем Востоке, а Германия вмешалась бы, "покончив с Польшей и разрешив все проблемы в Европе".

Кроме того, по показаниям Шильдкнехта, Германия не была тогда заинтересована в начале войны против СССР, поскольку хотела выкачать из России побольше хлеба и нефти.