Представитель Пентагона по ошибке пообещал помощь России вместо Украины

Соединенные Штаты сфокусированы на помощи России в защите ее суверенитета, заявил по ошибке официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, чиновник перепутал страны во время традиционного брифинга.

Далее Райдер рассказал, что США продолжат направлять Украине большие пакеты военной помощи.

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В частности, отметил представитель Пентагона, Вашингтон направит комплексы ПВО, предназначенные для защиты объектов энергетической инфраструктуры, бронетехнику и артиллерию.