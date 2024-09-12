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Представитель Пентагона по ошибке пообещал помощь России вместо Украины

Соединенные Штаты сфокусированы на помощи России в защите ее суверенитета, заявил по ошибке официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель Пентагона по ошибке пообещал помощь России вместо Украины
© globallookpress.com

По данным агентства, чиновник перепутал страны во время традиционного брифинга.

Далее Райдер рассказал, что США продолжат направлять Украине большие пакеты военной помощи.

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В частности, отметил представитель Пентагона, Вашингтон направит комплексы ПВО, предназначенные для защиты объектов энергетической инфраструктуры, бронетехнику и артиллерию.

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