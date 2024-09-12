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Трамп отказался от нового раунда дебатов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался провести новый раунд дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отказался от нового раунда дебатов
© globallookpress.com

Трамп указал, что просьба Харрис провести новый раунд дебатов похожа на то, когда боксер проигрывает бой и сразу заявляет, что хочет реванша.

«Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения вторых дебатов», — пояснил он.

По словам Трампа, до этого Харрис не «явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS».

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«Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет», — заключил он.

Напомним, что дебаты между Трампом и Харрис прошли 10 сентября. Республиканец утверждает, что выиграл их, однако результаты опроса Reuters и Ipsos показывают, что кандидат от демократов опережает своего соперника в предвыборной гонке по уровню поддержки.

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