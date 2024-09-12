Трамп отказался от нового раунда дебатов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался провести новый раунд дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. Его слова приводит ТАСС.

Трамп указал, что просьба Харрис провести новый раунд дебатов похожа на то, когда боксер проигрывает бой и сразу заявляет, что хочет реванша.

«Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения вторых дебатов», — пояснил он.

По словам Трампа, до этого Харрис не «явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS».

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«Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет», — заключил он.

Напомним, что дебаты между Трампом и Харрис прошли 10 сентября. Республиканец утверждает, что выиграл их, однако результаты опроса Reuters и Ipsos показывают, что кандидат от демократов опережает своего соперника в предвыборной гонке по уровню поддержки.