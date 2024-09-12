Гейтс: «Две вещи не дают мне спать по ночам»

Основатель технологической компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что есть две вещи, которые не дают ему спать по ночам. Об этом сообщает CNBC Make It.

По словам Гейтса, этими вещами является «большая война», а также новая пандемия. При этом он добавил, что для него является наиболее важным не то, случится ли пандемия, а будет ли человечество более к ней подготовлено.

«Много беспорядков в сегодняшнем мире могут спровоцировать большую войну. <...> Если мы избежим большой войны, тогда, да, будет еще одна пандемия, скорее всего, в ближайшие 25 лет», — заявил он.

Ранее Гейтс оценил вероятность восстания ИИ в ближайшее время.