Столтенберг назвал главные провалы на посту генсека НАТО

Столтенберг назвал Афганистан и Украину главными провалами на посту генсека НАТО
Йенс Столтенберг в эфире CNN подвел итоги своей деятельности на посту генсека Североатлантического альянса, рассказал о провалах и достижениях.
Основным достижением стало «усиление коллективной обороны НАТО», отметил чиновник.
«Мир стал намного опаснее за 10 лет, но НАТО стала намного сильнее», — уточнил Столтенберг.
По его словам, главными провалами являются вывод войск из Афганистана, в ходе которого в стране было оставлено большое количество военной техники, а также конфликт на Украине.
Politico сообщил о новом назначении Столтенберга
После отставки Столтенберга генсеком НАТО станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Официальная церемония передачи полномочий пройдет в Брюсселе 1 октября.