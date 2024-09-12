Столтенберг назвал главные провалы на посту генсека НАТО

Йенс Столтенберг в эфире CNN подвел итоги своей деятельности на посту генсека Североатлантического альянса, рассказал о провалах и достижениях.

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Основным достижением стало «усиление коллективной обороны НАТО», отметил чиновник.

«Мир стал намного опаснее за 10 лет, но НАТО стала намного сильнее», — уточнил Столтенберг.

По его словам, главными провалами являются вывод войск из Афганистана, в ходе которого в стране было оставлено большое количество военной техники, а также конфликт на Украине.

Politico сообщил о новом назначении Столтенберга

После отставки Столтенберга генсеком НАТО станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Официальная церемония передачи полномочий пройдет в Брюсселе 1 октября.