Минобороны Британии сообщило о перехвате российских самолетов

Военно-морской флот Великобритании сопроводил морские суда, корвет и подлодку России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кроме того, британские военно-воздушные силы перехватили два российских самолета.

Озвучена версия, почему Россия не сбила британский самолет

«Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) перехватили российские самолеты типа "Медведь", приблизившиеся к зоне интересов Великобритании», — говорится в заявлении Минобороны Британии.

По заявлению ведомства, два британских истребителя Typhoon под командованием НАТО поднялись для перехвата двух самолетов России типа Bear-F, действовавших вблизи Королевства. При этом российские самолеты не вошли в воздушное пространство Великобритании.

Кроме того, в рамках шестидневной операции британский фрегат HMS Iron Duke сопровождал российскую подлодку «Новороссийск» и вспомогательный буксир «Евгений Чуров», которые следовали через Дуврский пролив в Атлантику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США наращивают вооруженные силы вдоль всех границ России, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Он отметил, что действия США провоцируют новую гонку вооружений.