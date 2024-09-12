Молдавский военный смертельно ранен на посту возле Приднестровья

Военнослужащий молдавского миротворческого контингента был смертельно ранен на посту в разделительной зоне безопасности возле Приднестровья.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Молдавии.

«12 сентября контрактник национальной армии, служивший в составе совместных миротворческих сил, был смертельно ранен в результате выстрела из табельного оружия, находясь на посту», — цитирует агентство заявление ведомства.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть военного.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что провокации в отношении российских граждан и миротворцев в Приднестровье будут считаться атакой на Россию.