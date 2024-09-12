Посла РФ вызвали в МИД Италии

МИД Италии вызвал посла России в связи с объявлением итальянской журналистки в розыск. Об этом у себя на странице в X сообщил глава внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.

«Я распорядился вызвать в МИД посла РФ в Италии, чтобы выразить наше недоумение в связи с необычным решением Москвы включить журналистку Баттистини в список разыскиваемых МВД России лиц», — написал он.

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Ранее МВД РФ объявило ряд журналистов, в том числе Стефанию Баттистини в розыск в рамках дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области. Максимальное наказание за это предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.