Вэнс озвучил детали «мирного плана» Трампа по Украине

Дональд Трамп, в случае победы в президентской гонке, предложит заморозить боевые действия по линии фронта, заявил в эфире подкаста Shawn Ryan Show кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.

Соратник Трампа пояснил, что линия разграничения между Россией и Украиной станет сильно укрепленной демилитаризованной зоной.

Вэнс подчеркнул, что Украина сохранит свой суверенитет, но откажется от вступления в любые военно-политические союзы.

Согласно «мирному плану» Трампа, уточнил политик, восстановление республики должна будет оплачивать Европа.

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Ранее Трамп пообещал, что прекратит противостояние на Украине еще до официального вступления в должность в случае победы на выборах.