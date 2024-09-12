Видные республиканцы раскритиковали Трампа за ошибки на дебатах

Влиятельные республиканцы раскритиковали неудачное выступление кандидата в президенты США Дональда Трампа на теледебатах. Об этом пишет РБК.

Теледебаты 10 сентября посмотрели 67 млн человек. Это выше аудитории июньских дебатов между Трампом и Байденом (51 млн), но существенно уступает самым рейтинговым дебатам современности — между Трампом и Хиллари Клинтон в 2016 году (84 млн).

По данным портала, дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис разительно отличались от тех, что были у республиканца с действующим президентом США Джо Байденом двумя с половиной месяцами ранее.

Журналисты отметили, что неудачное выступление последнего вынудило его снять свою кандидатуру с выборов, но в этот раз в оборонительной позиции оказался уже Трамп.

В частности, он подробно отвечал на все вопросы Харрис, многословно и эмоционально доказывал свою правоту, то есть фактически попался в ловушку соперницы.

Вопрос, постоянный акцент на котором мог бы принести ему победу в споре, Трамп задал лишь в самом конце дебатов: «Она начала с того, что сказала, что собирается сделать это, сделать то, она собирается сделать все эти замечательные вещи. Но почему она их не сделала раньше?».

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Один из высокопоставленных функционеров Республиканской партии рассказал журналистам, что его ставит в тупик «неспособность или нежелание [Трампа] понять, когда его заманивают в ловушку, и не попасться на нее».

В палате представителей конгрессмены от республиканцев сравнили выступление Трампа с «пожаром в мусорном баке», выразили опасение, что дебаты сподвигли часть неопределившихся избирателей, особенно женщин, отдать свой голос за Харрис.

Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою независимую президентскую кампанию и призвавший поддержать Трампа, заявил, что неудачные дебаты могут привести к снижению поддержки республиканца среди независимых избирателей.