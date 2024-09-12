Такер Карлсон заявил, что у него "волосы встали дыбом" от выступления Харрис

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что от выступления на дебатах кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис у него "волосы встали дыбом".

"Когда я слушал Камалу Харрис прошлым вечером, волосы на моих руках встали дыбом, потому что я понял, что она не знает границ. <...> Она считает, что может делать все что угодно, и она будет делать все что угодно", - сказал он, выступая в городе Талса (штат Оклахома).

Видеозапись выступления была опубликована на сайте Карлсона.

Как утверждает журналист, Харрис неоднократно отправляла в тюрьму неугодных ей людей.

"И это заставило меня задуматься [о своем будущем] как одного из таких людей", - отметил Карлсон.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее назвал Харрис "радикальной левой сумасшедшей". По мнению Трампа, она гораздо опаснее нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, поскольку, в отличие от последнего, "действительно верит во все это", включая открытые американские границы и зеленую повестку.

Раскрыты первые результаты дебатов Трампа и Харрис

10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) состоялись теледебаты Харрис и Трампа. Они были организованы телеканалом ABC News. Этот раунд, транслировавшийся в прямом эфире всеми крупнейшими американскими новостными телекомпаниями, может оказаться единственным: Трамп и Харрис пока не могут договориться о том, пройдет ли еще хотя бы одна такая встреча.