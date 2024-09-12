В Финляндии высказались о запуске с ее территории дронов по РФ

В Финляндии опровергли сообщения о запуске с ее территории дронов по РФ
Силы обороны Финляндии опровергли сообщения СМИ, что атаковавшие Мурманскую область беспилотники были запущены с территории республики, пишет «Интерфакс».
В среду, 11 сентября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что три беспилотника пытались нанести удар по региону. Журналисты ряда СМИ рассказали об инциденте и выдвинули версию, что дроны были запущены с территории Финляндии.
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«Утверждения о том, что беспилотники были запущены из Финляндии, не соответствуют действительности. Финская территория не использовалась и не будет использоваться для предполагаемых действий против России», — подчеркнули в Генштабе республики.
В комитете Госдумы по обороне ранее назвали версию о запуске беспилотников с территории Финляндии «заслуживающей детального анализа, но при этом маловероятной».