Оппозиция Сербии потребовала отставки Вулина из-за его слов о Германии

Оппозиция Сербии потребовала отставки вице-премьера страны Александра Вулина из-за его слов о том, что потомки преступников Второй мировой войны сожалеют о поражении и мечтают о реванше. Об этом пишет РИА Новости.

«Эти слова вызовут ещё один дипломатический скандал в его исполнении и подведут Сербию под угрозу осуждения, изоляции и санкций», — отметили в оппозиционном «Движении свободных граждан».

На встрече высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+ в Санкт-Петербурге Вулин заявил, что потомки немецких преступников Второй мировой войны не стыдятся действий своих предков, а «стыдятся поражения своих отцов и мечтают о реванше».

Вице-премьер Сербии заявил о планах посетить саммит БРИКС

Ранее сообщалось, что вице-премьер Сербии Александр Вулин в октябре нанесёт визит в Казань, где примет участие в открытии саммита БРИКС.