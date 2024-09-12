Экс-советник Кучмы высказался об ударах вглубь России
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Джо Байден не позволит Украине бить вглубь России дальнобойным оружием стран Запада. Такую точку зрения он высказал на своем блоге в YouTube.
"Байден не даст никакого согласия, чтобы Зеленский бил этими ракетами. Они видят, что давай Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет", - заявил Соскин.
Он подчеркнул, что на Западе рухнули иллюзии по поводу способности ВСУ продолжать боевые действия, а на самой Украине недостаточно финансов на выплаты военным.
Соскин считает, что союзники Киева настроились "закрывать лавочку" и садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным "за счет Украины".
Накануне госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и доложит об итогах переговоров Байдену. Президент Украины Владимир Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что планы Запада позволить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием — это сумасшествие и признак того, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до критической точки.