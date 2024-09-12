Советник Моди рассказал Путину о контактах премьера Индии в Киеве

Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал рассказал президенту России Владимиру Путину о содержании контактов Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Довал пересказал Путину «основное» содержание контактов Моди в Киеве и поведал «об основе подхода премьера Индии к урегулированию конфликта вокруг Украины».

«Но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что никаких посланий от Зеленского главе РФ советник не передавал.