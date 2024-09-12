Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что США смогли сломать Украину и Европу, но не сломали Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EurAsia Daily.

По словам Медведчука, страны Запада хотели дестабилизировать ситуацию в России, но не смогли. Как считает политик, это произошло из-за недостатка агентов влияния, которые должны были продвигать западные интересы в России.

«Евросоюзу Минские соглашения были выгодны, но заставить их выполнить Украину они не могли, помешали Великобритания и США, которые очень хотели развязать войну. В результате руководство ЕС было подмято Вашингтоном и Лондоном, и Меркель с Олландом, а потом с Макроном рассказывали о "хитром плане", который они подсовывали России. В реальности хитрый план был в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на границах России, а потом и в самой России. Первое удалось, второе — нет. США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию», — заявил он.

Ранее Медведчук обвинил Зеленского в потери Украиной суверенитета.