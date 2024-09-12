Финские школьники вместо экскурсии перешли границу с Россией

Ученики первого класса младшей школы из финского города Савонлинна перешли границу с Россией вместо школьной экскурсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IltaSanomat.

По информации издания, группа из 5-6 школьников отделилась от класса, который направлялся на экскурсию. После этого дети ушли в лес, пересекли пограничную линию и зашли на территорию России. При этом сами дети сняли на видео, как они проходят мимо пограничного столба.

Позже финские пограничники смогли задержать школьников. В данный момент в учебном учреждении ведется расследование инцидента.

Ранее в Финляндии задержали трех граждан Франции, которые незаконно пересекли границу с Россией, чтобы сходить «на прогулку».