Делегации депутатов эстонского парламента в Китае заявили, что НАТО ответственно за конфликт на Украине. Об этом рассказал вице-спикер парламента республики Тоомас Кивимяги, передает телерадиокомпания ERR. Lenta.ru

«Они (китайцы. — прим. ред.) также утверждают, что НАТО ответственно за войну на Украине, как будто НАТО инициировало потенциальное членство Украины», — сказал он, говоря об итогах визита делегации Рийгикогу в Китай. Кроме того, по словам Кивимяги, КНР серьезно обеспокоена ситуацией в Южно-Китайском море, и опасается, что Япония может стать членом Североатлантического альянса. Газета.Ru

10 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против того, чтобы деятельность альянса распространилась в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению дипломата, активность организации подрывает стабильность в Азии. ТАСС